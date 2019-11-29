Лидеры Динамо попали в сборную тура Лиги Европы

Новости спорта:Беньямин Вербич и Виктор Цыганков стали лучшими на своих позициях.

УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В команду недели попали сразу два футболиста киевского Динамо - полузащитники Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. Игроки отметились забитыми мячами в матче 5-го тура ЛЕ против шведского Мальме (3:4).

Состав команды недели

Вратарь: Зоммер (Боруссия М)

Защитники: Джанер (Бешикташ), Меркис (АПОЭЛ), Роко (Бешикташ), Секейра (Брага)

Полузащитники: Цыганков (Динамо), Фернандеш (Спортинг), Пеллегрини (Рома), Вербич (Динамо)

Нападающие: Морелос (Рейнджерс), Абубакар (Порту)