Лидеры Динамо попали в сборную тура Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В команду недели попали сразу два футболиста киевского Динамо - полузащитники Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. Игроки отметились забитыми мячами в матче 5-го тура ЛЕ против шведского Мальме (3:4).
Состав команды недели
@DynamoKyivпопали в Команду недели #ЛигаЕвропы— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 ноября 2019 г.
Кого не хватает, на ваш взгляд? pic.twitter.com/P09bqzmryC
Вратарь: Зоммер (Боруссия М)
Защитники: Джанер (Бешикташ), Меркис (АПОЭЛ), Роко (Бешикташ), Секейра (Брага)
Полузащитники: Цыганков (Динамо), Фернандеш (Спортинг), Пеллегрини (Рома), Вербич (Динамо)
Нападающие: Морелос (Рейнджерс), Абубакар (Порту)