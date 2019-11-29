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Первый матч зимы: донбасское дерби Мариуполь - Шахтер

Первый матч зимы: донбасское дерби Мариуполь - Шахтер
14:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:В воскресенье, 1 декабря, в Мариуполе будет сыгран один из первых матчей зимы.

Команда Александра Бабича будет принимать дома «Шахтер», который в этом чемпионате еще ни разу не проигрывал. Азовцам, кстати, и вовсе еще ни разу не удавалось взять вверх над горняками.

Напомним, матч первого круга между этими командами завершился разгромом «Мариуполя» 1:5. И сейчас у «Шахтера» также неплохие шансы на победу – 81% от аналитиков Parimatch. Это при том, что донбасское дерби пройдет для горняков на выезде.

Вместе с тем у подопечных Луиша Кастру за спиной тяжелейший матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Дончанам удалось привезти из Англии ничью и теперь ключевые футболисты вполне могут получить небольшой отдых.

1 декабря

14:00 Мариуполь - Шахтер (Футбол 1)

К тому же «Шахтер» уверенно лидирует, опережая «Динамо» на 13 очков, тогда как «Мариуполь» борется за место в первой шестерке. И чтобы не выпасть из этой гонки азовцам турнирные баллы нужны не меньше, чем горнякам. Так что, если чемпионы Украины позволят себе расслабиться, нас вполне может ждать сенсация. С другой стороны, «Шахтер» набрал приличный ход и справиться с ним в рамках Премьер-лиги сейчас вряд ли кто-то сможет.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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