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Определен лучший игрок Серии А в ноябре

Определен лучший игрок Серии А в ноябре
18:29 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан отлично показал себя в ноябре.

Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признан лучшим игроков Серии А в ноябре месяце. Наингголан заявил на этой неделе о желании доказать, что "Интер" ошибался по поводу него. Теперь бельгиец признан в итальянской лиге лучшим.

"Раджа Наингголан - один из лучших полузащитников в нашей Лиге, - заявил генеральный директор Серии A Луиджи Де Сиерво. - Он восстановил свою лучшую форму в "Кальяри", клубе, который привел его в Серию А. Вместе со своими партнерами по команде он поднял клуб на верх турнирной таблицы.

Его хвалят СМИ и фанаты. За последние три матча Наингголан, помимо показанных боевых качеств, забил два мяча из-за пределов штрафной и отдал три голевые передачи".

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"Кальяри" в настоящее время занимает 4-е место в Серии А, которое дает право играть в Лиге чемпионов. В активе команды 25 очков в 13-ти играх.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Кальяри.
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