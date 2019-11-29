Марадона может возглавить испанский клуб

Как сообщил El Chiringuito, Диего Марадона был близок к тому, чтобы возглавить испанский Эльче.
Дело в том, что вскоре клуб может стать собственностью агента Кристиана Брагарника, одного из самых влиятельных представителей аргентинского футбола. Новый владелец может пригласить в команду известного наставника.
По информации Marca, представители Марадоны заявили о том, что подобный трансфер тренера осуществить будет тяжело, но вполне возможно.
Напомним, что 19 ноября Марадона покинул пост тренера Химнасии спустя 2,5 месяца после своего назначения, но через несколько дней вернулся в команду.