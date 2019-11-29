Игрок сборной Италии хочет покинуть Ювентус

Новости спорта:Даниэле Ругани хочет получать больше игровой практики.

Даниэле Ругани собирается попросить Ювентус выставить его на трансфер — сообщает Calciomercato.

Минувшим летом интерес к центральному защитнику проявляли Арсенал, Вулверхэмптон, Рома и Милан, однако Ювентус всем отказал.

Да и сам футболист не горел желанием покидать Турин, намереваясь проявить себя при новом тренере.

Однако и при Маурицио Сарри Ругани, которого летом 2015 года Ювентус купил у Эмполи за 5 миллионов евро, остается в глубоком резерве, проведя в общей сложности на поле 180 минут в составе первой команды в нынешнем сезоне.