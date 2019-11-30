Бразилец Динамо хочет покинуть клуб

Новости спорта:Стали известны детали возможного перехода бразильца в Коринтианс.

Защитник Динамо Сидклей планирует в ближайшее время сменить клубную прописку. Об этом сообщает Medium.

По информации источника, футболист выразил заинтересованность в возвращении в чемпионат Бразилии. Отмечается, что причиной такого желания являются семейные обстоятельства - Сидклей хочет чаще видеться с дочерью Аной Кларой, которая сейчас живет со своей матерью в Куритибе.

В услугах бразильца заинтересован Коринтианс, за который футболист выступал в 2018 году. Однако в клубе готовы лишь взять Сидклея в аренду на весь 2020 год.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года. В текущем сезоне защитник ни разу не сыграл за киевский клуб.