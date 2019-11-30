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Линекер не понимает, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение

Линекер не понимает, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение
07:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Гари Линекер прокомментировал индивидуальную награду в футболе.

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт и ведущий на британском телевидении Гари Линекер выразил мнение, что общественность придаёт слишком большое значение награде лучшему игроку года.

"Быть лучшим игроком года стало невероятно важно. Но это глупо. Думаю, правда в том, что лучший игрок года выигрывал бы такую награду каждый год. Как правило, награду получает лучший игрок клуба, победившего в Лиге чемпионов. Нужно помнить, что футбол — командная игра.

Игра Месси в прошлом сезоне была невероятной, хотя сама "Барселона" выглядела немного уставшей. Его показатели были невероятными, поэтому посмотрим, кто победит. Я не знаю, почему люди придают "Золотому мячу" такое значение", — приводит слова Линекера Givemesport.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Гари Линекер, Золотой мяч-2019.
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