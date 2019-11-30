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Суббота, 30.11.2019
Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
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Жеребьевка Евро-2020: регламент

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Жеребьевка Евро-2020: регламент
09:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:24 национальные сборные будут разбиты на 6 групп по 4 команды в каждой.

В субботу, 30 ноября в 19:00 по киевскому времени, в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020. В ней примут участие команды, занявшие первые и вторые места в 10 группах завершившейся недавно квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей плей-офф, которые состоятся в марте 2020 года.

На жеребьевке 24 команды будут разбиты на 6 групп по 4 в каждой. Страны-хозяйки заранее поделены по парам и распределены по группам. Те сборные среди хозяев, которые пробились или пробьются в финальную стадию, автоматически попадают в соответствующие группы и проведут на своем поле минимум два матча. Будущие победители стыковых матчей заранее попали в четвертую корзину посева (с условными названиями: победитель пути A/B/C/D).

Жеребьевка, в принципе, имеет стандартную процедуру. Из корзины выбирается команда и назначается первой доступной группе (в алфавитном порядке). Отметим, что для первой корзины распределение уже известно. Но чтобы определить положение выбранной команды в группе, из соответствующей чаши (например, «Чаша A») выбирается еще один шарик, содержащий наименование позиции в группе (A1, A2, A3 или A4). Следующий шарик выбирается для сопоставления команды следующей доступной группе, затем опять шарик извлекается из чаши, содержащей позиции в группах. Эта процедура повторяется до тех пор, пока каждой команде из корзины не будет назначена позиция в группе. Как только корзина 1 опустошена, жеребьевка продолжается с корзиной 2, затем с корзиной 3 и заканчивается корзиной 4.

Место проведения жеребьевки - ROMEXPO в столице Румынии Бухаресте

Сборная Украины ранее автоматически попала на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте. На жеребьевке 30 ноября Украина узнает только соперника из третьей корзины. Выбор будет сделан с помощью шариков из пяти равновероятных вариантов: Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия.

А вот соперник Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле аж в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф. И снова есть 5 вариантов. Украине и Нидерландам может достаться либо Румыния, если станет победителем пути A (с Исландией, Болгарией и Венгрией), либо же, в противном случае, победитель пути D, в котором сыграют представители самого слабого дивизиона D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово).

Поскольку Россия и Дания как хозяева сыграют в одной группе B, дополнительная жеребьевка уже определила, что их очная встреча пройдет в Копенгагене. То есть, Дания проведет дома три матча на групповом этапе, а Россия – два. В этой же группе сыграет Бельгия, поскольку других доступных вариантов из первой корзины больше нет. Кроме того, из 4-й корзины в эту группу попадет либо Финляндия, либо Уэльс.

Последние приготовления к жеребьевке

Расписание. Матч-открытия состоится 12 июня в Риме, с участием сборной Италии. Групповой этап завершится 24 июня, в день играется до четырех матчей. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. Полуфиналы (7 и 8 июля) и финал (12 июля) пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Кто будет соперником Украины на Евро-2020:

Нидерланды со второй корзины (матч пройдет в Амстердаме)

кто-то из пяти команд 3-й корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия)

кто-то из пяти команд плей-офф (Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово)

Плей-офф квалификации для Евро-2020:

Путь A: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия

Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия

Путь C: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия

Путь D: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово

Корзины посева при жеребьевке Евро-2020: 

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя раунда плей-офф

Доступные для команд группы в разрезе по корзинам

Распределение команд на Евро-2020 по группам:

Группа A: Италия + корзина 2 + корзина 3 + [Уэльс или Финляндия]

Группа B: Бельгия + Россия + Дания + [Уэльс или Финляндия]

Группа C: Украина + Нидерланды + корзина 3 + [либо Румыния, либо победитель пути D]

Группа D: Англия + корзина 2 + корзина 3 + [победитель пути C с Шотландией]

Группа E: Испания + корзина 2 + корзина 3 + [победитель пути B с Ирландией]

Группа F: Германия + корзина 2 + корзина 3 + [победитель пути A, но не Румыния, или D]

Города-хозяева матчей финального раунда Евро-2020

Группа A: Рим (Италия), Баку (Азербайджан)

Группа B: Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания)

Группа C: Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)

Группа D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Группа E: Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)

Группа F: Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Жеребьевка Евро-2020.
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