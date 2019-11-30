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Щенсны: Вратарями рождаются

Щенсны: Вратарями рождаются
10:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Войцех Щенсны рассказал о своем отношении к прессе.

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны признался, что не читает прессу.

"Ненавижу газеты. Когда переехал в Италию, всё изменилось. Я не знал языка и не понимал, что обо мне говорят. С тех пор не читаю прессу. Их оценки игроков вызывают смех, потому что единственный, кто может оценить игру футболиста, — это он сам. Одна газета ставит Гонсало Игуаину 5,5, другая — 7,5.

Я стал голкипером из-за отца. Сразу смекнул, что играть в воротах у меня получается лучше всего. Думаю, вратарями рождаются, потому что для такой работы необходимо быть человеком определённого склада. У вратаря нет права на ошибку, он должен быть психологически крепким", — приводит слова голкипера пресс-служба "Ювентуса".

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Войцех Щенсны.
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