Звезда Ливерпуля поведал о целях на сезон

Новости спорта:Алиссон надеется, что Ливерпуль выиграет все трофеи этого сезона.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер рассказал о задачах команды и своих амбициях на этот сезон.

"Моя цель – выиграть все турниры, в которых мы принимает участие. Каждый раз, когда мы выходим на поле в кубковой игре, матче Лиги чемпионов или в АПЛ, мы делаем все для победы.

Желание людей имеет важное значение для нас, мы так же желаем выиграть АПЛ в этом сезоне. Мы всем сердцем хотим добиться этой победы, потому что этого заслуживают люди, клуб и мы за то, что мы сделали в прошлом сезоне и делаем в этом.

Мы должны продолжать в том же духе, совершенствоваться и выигрывать каждый матч. Мы постараемся выиграть все турниры", – приводит слова Алиссона Sky Sports.