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Звезда Ливерпуля поведал о целях на сезон

Звезда Ливерпуля поведал о целях на сезон
10:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Алиссон надеется, что Ливерпуль выиграет все трофеи этого сезона.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер рассказал о задачах команды и своих амбициях на этот сезон.

"Моя цель – выиграть все турниры, в которых мы принимает участие. Каждый раз, когда мы выходим на поле в кубковой игре, матче Лиги чемпионов или в АПЛ, мы делаем все для победы.

Желание людей имеет важное значение для нас, мы так же желаем выиграть АПЛ в этом сезоне. Мы всем сердцем хотим добиться этой победы, потому что этого заслуживают люди, клуб и мы за то, что мы сделали в прошлом сезоне и делаем в этом.

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Мы должны продолжать в том же духе, совершенствоваться и выигрывать каждый матч. Мы постараемся выиграть все турниры", – приводит слова Алиссона Sky Sports.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Алиссон.
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