Арсенал хочет пригласить на должность главного тренера известного испанца

Новости спорта:Лондонцы могут пригласить еще одного испанского специалиста.

Арсенал может пригласить Марселино Гарсию Торала, который этот сезон начинал в Валенсии, на пост главного тренера, сообщает Goal.com.

Примечательно, что испанский специалист за свою карьеру работал лишь на родине, а потому должность в Арсенала может стать для него первым заграничным опытом.

Как известно, "канониры" расстались с Унаи Эмери на следующий день после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы. До назначения нового тренера руководить командой будет Фредрик Люнгберг.

Напомним, что также на работу в Арсенале претендуют Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.