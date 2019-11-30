Арсенал хочет пригласить на должность главного тренера известного испанца

Арсенал может пригласить Марселино Гарсию Торала, который этот сезон начинал в Валенсии, на пост главного тренера, сообщает Goal.com.
Примечательно, что испанский специалист за свою карьеру работал лишь на родине, а потому должность в Арсенала может стать для него первым заграничным опытом.
Как известно, "канониры" расстались с Унаи Эмери на следующий день после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы. До назначения нового тренера руководить командой будет Фредрик Люнгберг.
Напомним, что также на работу в Арсенале претендуют Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.