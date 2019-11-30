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Арсенал хочет пригласить на должность главного тренера известного испанца

Арсенал хочет пригласить на должность главного тренера известного испанца
12:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лондонцы могут пригласить еще одного испанского специалиста.

Арсенал может пригласить Марселино Гарсию Торала, который этот сезон начинал в Валенсии, на пост главного тренера, сообщает Goal.com.

Примечательно, что испанский специалист за свою карьеру работал лишь на родине, а потому должность в Арсенала может стать для него первым заграничным опытом.

Как известно, "канониры" расстались с Унаи Эмери на следующий день после поражения от Айнтрахта в Лиге Европы. До назначения нового тренера руководить командой будет Фредрик Люнгберг.

Экс-тренер Ливерпуля отказался возглавить Арсенал

Напомним, что также на работу в Арсенале претендуют Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Марселино Гарсия Тораль.
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