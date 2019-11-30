Тоттенхэм - Борнмут: анонс и прогноз на матч 14-го тура АПЛ

Новости спорта:Вашему вниманию анонс матча Тоттенхэм - Борнмут.

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 14-го тура АПЛ, в котором Тоттенхэм Моуриньо примет Борнмут молодого и перспективного Эдди Хау.

Тоттенхэм - Борнмут

30 ноября, 17:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Ли Мейсон

По среди недели лондонский клуб играл на своем поле против Олимпиакоса. После первого тайма Тоттенхэм горел 0:2. Не знаю, что там говорил в перерыве, но это подействовало. Футболисты "шпор" сумели вырвать победу и даже довести преимущество до двух мячей - 4:2.

Пока что при Жозе Моуриньо отлично пробивает тоталы, несмотря на страхи фанатов, что придет "автобус". В первой игре португальца было забито пять мячей, во второй аж шесть. Сегодня увидим семь? Ответ даст игра.

Учитывая игру в ЛЧ, игроки Эдди Хау, безусловно, будут свежее – у них было больше времени подготовиться к матчу против хозяев этого поединка.

В кампании 2018-2019 в АПЛ одну победу добыл Борнмут 1:0, но вот в домашнем матче футболисты тогда ещё Почеттино просто разнесли "вишей" 5:0.

Букмекеры отдают однозначное преимущество Тоттенхэму - 1,4. Ничья оценивается в 5,2. Победа гостей в солидные 7,7.

Прогноз от Телеграф Спорт: Победа Тоттенхэма 3:0.