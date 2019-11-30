Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)

Новости спорта:Заря в напряженном матче сумела одолеть Карпаты.

Шестнадцатый тур УПЛ открывал матч в Запорожье, где луганская Заря принимала львовские Карпаты.

Заря — Карпаты 2:0

Голы: Вернидуб, 55, Русин, 87

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко (Хомченовский, 79), Кочергин — Русин, Кабаев (Лунев, 77).

Карпаты: Кудрик — Веремеенко (Гуцуляк, 79), Кучер, Вакуленко — Мартинс (Якимец, 75), Клец, Назарина, Ди Франко, Лях — Бойчук, Деда (Лейоус, 63).

Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Абу Ханна — Мартинс, Деда, Якимец.

Заря с самого начала матча попыталась действовать активно, но много чего не получалось. Как следствие, первый тайм прошел без голов.

Все интересное было во втором, уже на десятой минуте которого гол Виталия Вернидуба вывел номинальных хозяев вперед. Такой расклад событий заставил Карпаты действовать более активно, открываться.

Все их попытки забить гол не увенчались успехом, но позволили Заре увеличить преимущество. Забитый мяч на счету Назария Русина, между прочем, уроженцем города Львов.

Таким образом, Заря временно вышла на второе место. Динамо может вернуть себе его в случае победы над Олимпиком. Стоит отметить, что луганский клуб в следующем туре отправиться в Киев, где попытается доказать, что сильнее Динамо.