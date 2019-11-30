Ярмоленко остался в запасе на матч против Челси

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги между лондонскими Челси и Вест Хэмом.

По решению главного тренера Вест Хэма Мануэля Пеллегрини, Андрей Ярмоленко начнет со скамейки для запасных поединок в рамках одной из вариаций лондонского дерби. При этом, Челси постарается отойти от тяжелого поединка против испанской Валенсии в рамках Лиги чемпионов (2:2) за счет ротации половины полевых игроков. "Молотобойцы" попробуют подловить оппонентов на факторе физической усталости, ведь после матча в еврокубках не было выдержано перерыва и в трое суток.

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон — Жоржиньо, Ковачич — Педро, Маунт, Пулишич — Жиру.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Виллиан, Хадсон-Одои, Батшуайи.

Вест Хэм: Мартин — Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Крессвелл — Райс — Снодграсс, Нобл, Форналс, Андерсон — Антонио.

Запасные: Роберто, Сабалета, Масуаку, Санчес, Ярмоленко, Алле, Айети.

Матч Челси — Вест Хэм начнется в 17:00 по киевскому времени.