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Скрипник: Для уверенности Зари нужно было набрать три очка

Скрипник: Для уверенности Зари нужно было набрать три очка
19:32 Сегодня Телеграф ФК Заря

Новости спорта:Наставник «Зари» доволен победой над львовскими «Карпатами» (2:0).

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями о победе над «Карпатами» (2:0) в поединке 16-го тура УПЛ.

- Это были очень важные три очка. Все знают, с кем мы играем, какие нас ждут финальные игры в этом году. Для уверенности нам нужно было набрать три очка, где мы были фаворитами. В следующих двух играх фаворитами мы не будем. Никто не собирается играть как получится. Мы будем настраиваться, идти вперед, атаковать. Посмотрим, как в итоге получится. Сейчас наслаждаемся победой, а с завтрашнего дня начнем подготовку к игре с «Динамо». Не нужно описывать соперника. Все знают игровые возможности киевлян. Хотим сыграть не первым номером, но показать хорошую игру.

- Как вам первый тайм? Не было голов. Он заставил вас понервничать или все же чувствовали, что все завершится положительно?

- Когда счет не открывается, всегда есть уверенность, что сейчас забьем. У нас такие матчи были. Но и соперник становится сильнее, когда чувствует, что у «Зари» что-то не получается. Бывало, что мы доводили дело до 0:0 или проигрывали. Всегда важен мяч, который нужно забить. Мне не нравилось то, что мы не забивали наши убойные моменты. Но в перерыве я сказал, что у нас есть еще 45 минут. Нужно создавать моменты и идти вперед.

Я рад, что Виталий Вернидуб смог сыграть большую часть времени. У него микротравма. Она ему мешает, но за счет своего фактурного роста и телосложения он продавил соперника и хорошо сыграл головой. Мы много времени уделяем стандартам, и в таких играх они играют большую роль. Сегодня этот гол нас раскрепостил, соперник начал открываться, у нас появились зоны впереди. Так что, в принципе, была игра, не хочу сказать, до первого гола, но когда ты забиваешь, ты получаешь уверенность и играешь дальше. Так и получилось. Мы рады взятым трем очкам и готовимся к Киеву.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, Виктор Скрипник, УПЛ.
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