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Долгожданная победа Ворсклы (Видео)

Долгожданная победа Ворсклы (Видео)
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:"Ворскла" обыграла "Колос" в чемпионате Украины по футболу.

Футболисты полтавской "Ворсклы" одержали победу над ковалевским "Колосом" в поединке 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч на стадионе имени А. Бутовского в Полтаве завершился со счетом 1:0 в пользу "Ворсклы", в составе которой Денис Васин на 38-й минуте реализовал пенальти.

"Ворскла" прервала безвыигрышную серию из 10 матчей. Последний раз полтавский клуб отпраздновал победу 24 августа, обыграв в 5-м туре на выезде "Колос" (3:0).

Результаты других субботних матчей:

"Заря" (Луганск) - "Карпаты" (Львов) - 2:0

голы: Виталий Вернидуб (54-я минута), Назарий Русин (87).

ФК "Львов" - "Днепр-1" - 0:2

голы: Дмитрий Коркишко (16), Игорь Когут (61).

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (после 15-ти игр), "Заря" - 31 (16), "Динамо" - 30 (15), "Десна" - 27 (15), "Александрия" - 27 (15), "Днепр-1" - 18 (16), "Олимпик" - 18 (15), "Мариуполь" - 17 (15), "Колос" - 17 (16), "Карпаты" - 11 (16), "Львов" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (16).

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Чемпионат Украины, ФК Ворскла, УПЛ, ФК Колос.
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