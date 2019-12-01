Вальверде: Просто отдайте "Золотой мяч" Месси

Новости спорта:Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

"Я не слежу за этими церемониями, поскольку они очень долгие. Думаю, моё мнение совпадает с вашим. Я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы голосуете в зависимости от того, как прошли сезоны для футболистов. Но если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте "Золотой мяч" Месси, и вопрос будет решён", — приводит слова Вальверде Goal.com.

Основным конкурентом Лионеля Месси в борьбе за "Золотой мяч" считается защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, которому в этом году удалось выиграть с красными Лигу чемпионов и добраться в составе сборной Нидерландов до финала Лиги наций.

Месси является обладателем пяти "Золотых мячей". Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.