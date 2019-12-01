Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в Арсенале

Новости спорта:На этой неделе руководство "Арсенала" отправило в отставку Унаи Эмери.

Друзья бывшего главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском "Арсенале". Они считают, что аргентинцу стоит сделать перерыв и дождаться предложения от более престижного клуба, такого как мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

На этой неделе руководство "Арсенала" отправило в отставку Унаи Эмери, который возглавлял команду с лета 2018 года. Сейчас обязанности главного тренера "канониров" временно исполняет Фредрик Юнгберг.

Напомним, Почеттино был уволен из "Тоттенхэма" 19 ноября. 47-летний специалист работал в стане "шпор" с лета 2014 года. Ранее он возглавлял "Саутгемптон" и "Эспаньол".