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Бразилец Шахтера отреагировал на интерес Милана

Бразилец Шахтера отреагировал на интерес Милана
13:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:19-летний вингер Тете пока не планирует покидать украинский клуб

Бразильский легионер "Шахтера" Тете прокомментировал информацию из СМИ об интересе к его персоне со стороны "Милана".

"Я слышал об этом и, конечно же, счастлив. Но я предоставляю все эти вопросы своему агенту, чтобы он общался с руководством "Шахтера". Я забочусь только о своей игре – это именно то, что я должен делать в первую очередь. Я рад заслужить признание. Приятно, когда твоя работа и усилия замечаются".

"Каковы мои ближайшие цели? Я все еще хочу оставаться в "Шахтере", играть и творить историю для этого клуба. Давайте подумаем о трансфере в будущем", - заявил Тете.

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Ранее сообщалось, что "Милан" готовит на трансфер Тете 20-30 миллионов евро, но руководство "Шахтера" на собирается открывать переговоры, если сумма предложения не будет равна хотя бы 50 миллионам.

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ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Тете.
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