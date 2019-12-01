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Кременчуг на выезде разгромил Донбасс и закрепился на первом месте УХЛ (Видео)

Кременчуг на выезде разгромил Донбасс и закрепился на первом месте УХЛ (Видео)
14:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Действующий чемпион Украины ХК Донбасс.

Лидер Украинской хоккейной лиги Кременчуг уверенно в Дружковке разобрался с Донбассом со счетом 5:1.

Еще в первом периоде гости сняли все вопросы о победителе встречи, забросив в ворота донецкой команды три безответные шайбы — отличились Грицких, Хришпенц и Савченко.

Второй период завершился со счетом 1:1. На гол Карпенко в составе Донбасса кременчужане ответили взятием ворот со стороны Толстушко. В третьем периоде окончательный счет в пользу гостей установил Бондарук.

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Кременчуг набрал уже 50 очков в рамках чемпионата и продолжает уверенно лидировать, а Донбасс находится на третьей строчке (34 очка).

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ.
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