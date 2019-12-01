Арсенал продолжил свою серию без побед

«Арсенал» в выездном матче 14-го тура АПЛ сыграл вничью с «Норвичем».
Гости дважды отыгрывались в матче благодаря дублю Обамеянга. Увезти три очка лондонцам не удалось.
Голы: Пукки, 21, Кантвелл, 45+2 – Обамеянг, 29 (пен.), 57
«Норвич»: Крул, Циммерманн, Ааронс, Годфри, Байрэм, Эрнандес, Маклин, Трибулл, Амаду, Кэнтуэлл (Буэндиа, 83), Пукки.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Гендузи (Сака, 78), Озил (Мартинелли, 89), Уиллок (Торрейра, 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг.
Предупреждения: Крул, Маклин – Чемберс
Это первый матч команды под руководством Фредди Юнберга.