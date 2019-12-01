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Арсенал продолжил свою серию без побед

Арсенал продолжил свою серию без побед
18:26 Сегодня Телеграф xsport Фото: Twitter

Новости спорта:Арсенал на выезде не сумел обыграть аутсайдера АПЛ

«Арсенал» в выездном матче 14-го тура АПЛ сыграл вничью с «Норвичем».

Гости дважды отыгрывались в матче благодаря дублю Обамеянга. Увезти три очка лондонцам не удалось.

Голы: Пукки, 21, Кантвелл, 45+2 – Обамеянг, 29 (пен.), 57

«Норвич»: Крул, Циммерманн, Ааронс, Годфри, Байрэм, Эрнандес, Маклин, Трибулл, Амаду, Кэнтуэлл (Буэндиа, 83), Пукки.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Чемберс, Мустафи, Колашинац, Гендузи (Сака, 78), Озил (Мартинелли, 89), Уиллок (Торрейра, 70), Джака, Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Крул, Маклин – Чемберс

Это первый матч команды под руководством Фредди Юнберга.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Норвич, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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