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Лацио разгромил Удинезе и вернулся в гонку за ЛЧ (Видео)

Лацио разгромил Удинезе и вернулся в гонку за ЛЧ (Видео)
19:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Лацио дома не испытал проблем с Удинезе.

В рамках 14-го тура  римский Лацио принимал дома Удинезе. 

"Лацио" - "Удинезе" 3:0

Голы: Иммобиле 9, 36 (пен.), Луис Альберто 45+1 (пен.)

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 75), Луис Альберто (Андерсон 80), Лулич (Хони 64), Иммобиле, Корреа

"Удинезе": Муссо, Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк, Самир, Мандрагора, Уоллас (Барак 76), Де Пауль (Фофана 60), Стригер-Ларсен, Несторовски, Окака (Теодорчик 82)

Предупреждениe: Троост-Эконг 35

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Результат матча стал понятен еще в первом тайме, когда дубль Иммобиле, а также гол Луиса Альберто позволил хозяевам уйти на перерыв со счетом 3:0. Во втором тайме были моменты у обеих команд, но счет не изменился. 

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ФК Удинезе, ФК Лацио, Серия А, Новости футбола.
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