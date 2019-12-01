Лестер на последних минутах вырвал победу у Эвертона

Новости спорта:Лестер закрепился на втором месте АПЛ.

Подопечные Брендана Роджерса продлили свою победную серию в Премьер-лиге, обыграв на выезде Эвертон.

Лестер – Эвертон 2:1

Голы: Варди, 68, , Ихеаначо, 90+4 – Ришарлисон, 23.

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл – Ндиди – Перес (Ихеаначо, 62), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 82) – Варди

Эвертон: Пикфорд – Холгейт, Мина, Кин – Сидибе, Дэвис, Сигурдссон, Динь – Ивоби (Мойзе Кин, 78), Калверт-Льюин (Шнайдерлин, 78), Ришарлисон

"Лисы" продолжают идти на второй строчке, отставая от лидирующего Ливерпуля на восемь пунктов.

Отметим, что огромную роль в победе Лестера сыграл Келечи Ихеаначо: он записал на свой счет гол и результативный пас.