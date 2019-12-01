МЮ не сумел обыграть Астон Виллу

Новости спорта:МЮ вновь не сумел победить.

Манчестер Юнайтед несмотря на быстрый пропущенный мяч, сумел выйти вперед в матче 14-го тура первенства АПЛ против Астон Виллы, но последнее слово осталось за командой из Бирмингема.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:2

Голы: Хитон, 42, автогол, Линделеф, 64 — Грилиш, 1, Мингс, 66.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79) — Перейра, Фред — Джеймс, Мата (Лингард, 74), Рашфорд — Мартиаль (Гринвуд, 82).

Астон Вилла: Хитон — Жильбер, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Хаурихейн (Лансбери, 81) — Эль-Гази (Трезеге, 18), Весли, Грилиш.

Предупреждения: Магуайр, Фред, Уильямс, Шоу — Жильбер.

МЮ превзошел соперника по основным игровым показателям (владение мячом 62% на 38%, удары по воротам 16 против 9-ти, в створ 6 против 3-х), но так и не смог взять три очка и упустил шанс подняться на 5-е место в турнирной таблице.