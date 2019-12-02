Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетико" в Ла Лиге

Новости спорта:"Барселона" обыграла "Атлетико" в 15 туре чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 1:0 победила мадридский "Атлетико" в выездном матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Успех "Барселоне" на "Метрополитано" в Мадриде принес гол Лионеля Месси, которому на 86-й минуте ассистировал Луис Суарес, сообщает Укринформ.

Каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице Ла-Лиги.

В следующем туре 7 декабря "Барселона" на домашней арене "Камп Ноу" встретится с "Мальоркой", а "Атлетико" в гостях сыграет с "Вильярреалом".

Турнирное положение лидеров: "Барселона" - 31 очко (после 14-ти игор), "Реал" - 31 (14), "Севілья" - 30 (15), "Реал Сосьєдад" - 26 (15), "Атлетик" - 26 (15), "Атлетико" - 25 (15)...