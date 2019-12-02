Ман Сити нацелился на турецкого защитника из Лестера

Новости спорта:Горожане нуждаются в усилении центра обороны в связи с травмами основных игроков.

Манчестер Сити намерен в зимнее трансферное окно подписать защитника Лестера Чаглара Сеюнджю. По информации The Times, Горожане решительно настроены укрепить центр обороны, а турок называется главным кандидатом на усиление этой позиции.

В нынешнем сезоне Манчестер Сити испытывает кадровые проблемы в защите в связи с летним уходом Венсана Компани и травмами Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза.

Прошлым летом главный тренер чемпиона Англии Хосеп Гвардиола хотел приобрести защитника Лестера Харри Магуайра, но центрбек Лис перебрался в Манчестер Юнайтед. За его трансфер Красные дьяволы заплатили 85 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне 23-летний Сеюнджю сыграл 13 матчей за Лестер, отличившись голом и результативной передачей.

По итогам 14 туров Манчестер Сити занимает всего лишь третье место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего Ливерпуля на 11 очков. Завтра Горожане сыграют против Бернли на выезде.