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"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление

"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление
10:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем будущем.

Андрей Шевченко рассказал, что в будущем планирует начать тренировать клуб из Серии А.

"То, как завершилась квалификация к Евро-2020 – я очень доволен и счастлив. Мы сумели добиться хорошего результата, показывая при этом отличную игру. С позитивом смотрим в будущее".

"Теперь задача состоит в том, чтобы выйти на финальные стадии. Считаю, что нам это по силам. Мы можем играть против сборной Нидерландов, в этом у меня никаких сомнений".

"Италия? Она может выиграть чемпионат Европы. Они провели отличную квалификацию, они голодны, а Роберто Манчини проделал отличную работу".

"Италия – мой второй дом. Когда-нибудь я завершу работу со сборной Украины и хотелось бы начать тренировать итальянскую команду", — приводит слова Андрея Шевченко Calciomercato.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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