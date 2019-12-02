"Возглавлю клуб в Италии": Шевченко сделал шокирующее заявление

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем будущем.

Андрей Шевченко рассказал, что в будущем планирует начать тренировать клуб из Серии А.

"То, как завершилась квалификация к Евро-2020 – я очень доволен и счастлив. Мы сумели добиться хорошего результата, показывая при этом отличную игру. С позитивом смотрим в будущее".

"Теперь задача состоит в том, чтобы выйти на финальные стадии. Считаю, что нам это по силам. Мы можем играть против сборной Нидерландов, в этом у меня никаких сомнений".

"Италия? Она может выиграть чемпионат Европы. Они провели отличную квалификацию, они голодны, а Роберто Манчини проделал отличную работу".

"Италия – мой второй дом. Когда-нибудь я завершу работу со сборной Украины и хотелось бы начать тренировать итальянскую команду", — приводит слова Андрея Шевченко Calciomercato.