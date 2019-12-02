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Шевченко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Шевченко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
11:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник сборной Украины рассказал о соперниках сборной Украины на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о сопернике нашей сборной на Евро-2020 – сборной Нидерландов.

«У Ронаьда Кумана отличное поколение лучших игроков. У него есть игроки мирового класса во всех линиях.

Вирджил ван Дейк, на мой взгляд, лучший защитник за всю историю или он может стать им, по крайней мере. Кроме того, ыделю Депая, де Йонга и Вейналдума», – приводит слова Шевченко De Telegraaf.

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Напомним, что матч Матч Украина – Голландия состоится 14 июня 2020 года.

Ранее Шевченко отмечал, что у украинцев на Евро-2020 тяжелая группа и стартовый матч против Нидерландов будет очень сложным. Наставнику сине-желтых не хотелось бы начинать выступления на Евро-2020 матчем против подопечных Ронаьда Кумана.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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