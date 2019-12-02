Легенда Шахтера Рац дал ценный совет Шевченко

Новости спорта:Экс-игрок Шахтера похвалил команду Андрея Шевченко.

Сборная Украины финишировала первой в отборочной группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой. При этом "желто-синие" попали в первую корзину при жеребьевке.

"Сборная Украины сильна: хороший коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Но, еще раз, есть такой фактор, который называется "турнир". Это означает огромное давление и то, что ты, как игрок, можешь действовать по-другому, не так, как в отборе.

Если Украина продолжит двигаться по нынешнему пути, то я думаю, что она как минимум выйдет из группы", — заявил в эфире Великого футбола Разван Рац.

Украина на Евро-2020 сыграет с Нидерландами и Австрией. Последний участник группы определится весной. Им станет Румыния или победитель плей-офф из четверки Косово/Беларусь/Грузия/Северная Македония.