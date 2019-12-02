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Понедельник, 02.12.2019
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Легенда Шахтера Рац дал ценный совет Шевченко

Легенда Шахтера Рац дал ценный совет Шевченко
12:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-игрок Шахтера похвалил команду Андрея Шевченко.

Сборная Украины финишировала первой в отборочной группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой. При этом "желто-синие" попали в первую корзину при жеребьевке.

"Сборная Украины сильна: хороший коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Но, еще раз, есть такой фактор, который называется "турнир". Это означает огромное давление и то, что ты, как игрок, можешь действовать по-другому, не так, как в отборе.

Если Украина продолжит двигаться по нынешнему пути, то я думаю, что она как минимум выйдет из группы", — заявил в эфире Великого футбола Разван Рац.

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Украина на Евро-2020 сыграет с Нидерландами и Австрией. Последний участник группы определится весной. Им станет Румыния или победитель плей-офф из четверки Косово/Беларусь/Грузия/Северная Македония.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Разван Рац, Евро-2020, Новости футбола.
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