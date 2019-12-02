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Форвард Динамо признан лучшим в 16-ом туре УПЛ

Форвард Динамо признан лучшим в 16-ом туре УПЛ
12:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Артем Беседин признан лучшим игроком 16-го тура Favbet Лиги.

Нападающий Динамо Артем Беседин признан лучшим игроком 16-го тура Favbet Лиги, передает официальный сайт УПЛ.

Вчера форвард киевлян отметился дублем в матче против Олимпика и помог своей команде одержать победу (3:1).

В нынешнем сезоне Беседин забил уже 8 мячей в чемпионате Украины, столько же и у полузащитника Зари Богдана Леднева. Больше забил только нападающий Шахтера Жуниор Мораес — на его счету 14 голов.

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Динамо занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от Шахтера на 11 очков. В следующем туре команда Алексея Михайличенко сыграет с Зарей в Киеве.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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