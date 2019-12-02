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Золотой мяч 2019: где и когда смотреть церемонию вручения

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Золотой мяч 2019: где и когда смотреть церемонию вручения
15:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Церемония вручения Золотого мяча 2019 состоится 2 декабря в Париже.

Футбольная элита пройдет по красной дорожке в Париже вечером 2 декабря, когда France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который будет вручен лучшему футболисту 2019 года.

Золотой мяч вручат на специальной церемонии, которая пройдет в Париже в театре Шатле. 

Начало торжественной церемонии в 21:30 по киевскому времени. В Украине ни один канал не будет транслировать церемонию вручения. Болельщики могут посмотреть вручения Золотого мяча на телеканале Матч ТВ.

Главными претендентами на победу считаются лидер "Барселоны" Лионель Месси, звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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Кроме того, будет вручена премия имени Раймона Копа – лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. На нее претендует вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Напомним, "Золотой мяч 2018" получил хорватский хавбек Лука Модрич.

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Криштиану Роналду, Париж, Золотой мяч, Лионель Месси, Ballon d'Or, Ван Дейк.
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