Золотой мяч 2019: где и когда смотреть церемонию вручения

Новости спорта:Церемония вручения Золотого мяча 2019 состоится 2 декабря в Париже.

Футбольная элита пройдет по красной дорожке в Париже вечером 2 декабря, когда France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который будет вручен лучшему футболисту 2019 года.

Золотой мяч вручат на специальной церемонии, которая пройдет в Париже в театре Шатле.

Начало торжественной церемонии в 21:30 по киевскому времени. В Украине ни один канал не будет транслировать церемонию вручения. Болельщики могут посмотреть вручения Золотого мяча на телеканале Матч ТВ.

nommés, seul élu.



Lundi, vous connaîtrez le classement complet du #Ballondor France Football 2019.



La liste complète des 30 nommés : https://t.co/FcvwEBRgW9 pic.twitter.com/fzljFcCL3I — #BallondOr (@francefootball) 1 декабря 2019 г.

Главными претендентами на победу считаются лидер "Барселоны" Лионель Месси, звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Кроме того, будет вручена премия имени Раймона Копа – лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. На нее претендует вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Напомним, "Золотой мяч 2018" получил хорватский хавбек Лука Модрич.