Роналду не будет присутствовать на церемонии "Золотого мяча"

Новости спорта:Роналду решил проигнорить церемонию вручения.

Как сообщает Get French Football News, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил проигнонировать церемонию вручения "Золотого мяча", который состоится сегодня, 2-го декабря, в Париже.

По данным источника, вместо этого португалец посетит мероприятие в Милане, где ему вручат одну из индивидуальных наград Серии А.

Напомним, в этом году на победу в номинации, помимо Роналду, претендуют форвард Барселоны Лионель Месси и защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

На данный момент у Роналду и Месси по пять "Золотых мячей"