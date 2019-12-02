Игрок Атлетико: Против Месси ничего нельзя сделать

Новости спорта:Эктор Эррера доволен игрой своей команды.

Вчера "Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании. Героем встречи стал Лео Месси, который забил единстветнный гол. Итог игры подвел полузащитник мадридцев Эктор Эррера.

"Большую часть матча мы играли хорошо и вполне могли расчитывать на положительный результат. Я очень счастлив, что в последнее время мне все больше и больше доверяет тренер.

К сожалению, у "Барселоны" оказалась сила, с которой тяжело справиться. С Месси ничего нельзя сделать, нельзя ему давать даже метра пространства", - приводит слова мексиканца AS.

На данный момент "Барселона" опережает "Атлетико" на 6 пунктов.