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Игрок Атлетико: Против Месси ничего нельзя сделать

Игрок Атлетико: Против Месси ничего нельзя сделать
19:24 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Эктор Эррера доволен игрой своей команды.

Вчера "Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании. Героем встречи стал Лео Месси, который забил единстветнный гол. Итог игры подвел полузащитник мадридцев Эктор Эррера.

"Большую часть матча мы играли хорошо и вполне могли расчитывать на положительный результат. Я очень счастлив, что в последнее время мне все больше и больше доверяет тренер.

К сожалению, у "Барселоны" оказалась сила, с которой тяжело справиться. С Месси ничего нельзя сделать, нельзя ему давать даже метра пространства", - приводит слова мексиканца AS.

Возглавлю клуб в Италии: Шевченко сделал заявление

На данный момент "Барселона" опережает "Атлетико" на 6 пунктов.

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Лионель Месси, ФК Атлетико М, Новости спорта, Новости футбола, Эктор Эррера.
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