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Определен лучший молодой футболист Украины в 2019 году

Определен лучший молодой футболист Украины в 2019 году
20:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Левый защитник Динамо Виталий Миколенко получил достойную награду.

В Киеве на НСК «Олимпийский» проходит торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2019.

Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Лучшим молодым игроком года был признан левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко. Также на награду претендовали арендованные у «Динамо» игроки «Днепра-1» Сергей Булеца и Владислав Супряга.

Капитан Арсенала признался, что дало футболистам назначение Люнгберга 

В нынешнем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 3 ассистами.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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