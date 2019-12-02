Определен лучший молодой футболист Украины в 2019 году

Новости спорта:Левый защитник Динамо Виталий Миколенко получил достойную награду.

В Киеве на НСК «Олимпийский» проходит торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2019.

Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Лучшим молодым игроком года был признан левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко. Также на награду претендовали арендованные у «Динамо» игроки «Днепра-1» Сергей Булеца и Владислав Супряга.

В нынешнем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 3 ассистами.