Определен лучший молодой футболист Украины в 2019 году

В Киеве на НСК «Олимпийский» проходит торжественная церемония награждения Футбольные звезды Украины 2019.
Это совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Лучшим молодым игроком года был признан левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко. Также на награду претендовали арендованные у «Динамо» игроки «Днепра-1» Сергей Булеца и Владислав Супряга.
В нынешнем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 3 ассистами.