Определен футболист года в Украине

Новости спорта:Игрок донецкого Шахтера Тайсон назван лучшим футболистом года в Украине.

Сегодня, 2 декабря, на НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019" - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

На победу в номинации на звание лучшего игрока претендовали Марлос, Тайсон (оба - "Шахтер") и Виктор Цыганков ("Динамо").

В итоге, лучшим игроком был признан Тайсон.

Ну и отметим, что в голосовании участвовали профессиональные футболисты и футболистки, тренеры клубов УПЛ и ПФЛ.