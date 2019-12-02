Определен футболист года в Украине

Сегодня, 2 декабря, на НСК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019" - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
На победу в номинации на звание лучшего игрока претендовали Марлос, Тайсон (оба - "Шахтер") и Виктор Цыганков ("Динамо").
В итоге, лучшим игроком был признан Тайсон.
Ну и отметим, что в голосовании участвовали профессиональные футболисты и футболистки, тренеры клубов УПЛ и ПФЛ.