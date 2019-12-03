Лидер Ливерпуля озвучил свою главную цель на следующий год

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Вторник, 03.12.2019
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
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09:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Садио Мане рассказал, почему не смог посетить церемонию вручения Золотого мяча.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане рассказал, почему не смог посетить церемонию вручения Золотого мяча, и поздравил Лионеля Месси, выигравшего награду.

"Я хотел бы быть с вами на церемонии, но, к сожалению, график не позволяет мне, так как я должен готовиться к следующему матчу.

Поздравляю победителя. В следующем году постараюсь посетить церемонию и, возможно, поднять Золотой мяч", – приводит слова Мане портал Goal.com.

Лионель Месси - обладатель Золотого мяча

Ранее сообщалось, что Мане занял четвертое место в голосовании за Золотой мяч-2019.

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ФК Ливерпуль, Золотой мяч, Футбол, Новости футбола, Садио Мане.
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