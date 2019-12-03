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Африканский легионер Ингульца покинул клуб

Африканский легионер Ингульца покинул клуб
12:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда из Петрово расстается с африканским хавбеком.

Как стало известно Sport Arena, 26-летний полузащитник Ингульца Элла Кен покидает клуб из Петрово.

Камерунец играл за команду Лавриненко с 2017 года, некоторое время также выступая за Ингулец-2. В нынешнем сезоне на его счету 7 игр в рамках Первой лиги и 2 матча в Кубке Украины.

Первый раз Элла Кен приехал в Украину в 2012 году и в течение двух лет выступал за Карпаты. Затем покинул львовский клуб и играл в чемпионатах Венгрии, Польши и Южной Африки.

Ингулец ушел на зимний перерыв на 3-м месте турнирной таблицы Первой лиги, клуб также продолжает участие в розыгрыше Кубка, где дошел до четвертьфинала.

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Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Ингулец, Элла Кен.
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