Моуриньо - о работе в МЮ: Это бесценный опыт для меня

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящую встречу "шпор" со своим бывшим клубом Манчестер Юнайтед.
"Это закрытая глава для меня. Я покинул этот клуб около одного года назад. У меня было время, чтобы сделать выводы после своего периода пребывания там и подготовиться к следующему этапу карьеры".
"Манчестер Юнайтед для меня — это моя книга опыта, моя книга истории. Бесценный опыт, и хорошая практика. Как говорил мистер Мандела — вы никогда не проигрываете, вы учитесь и набираетесь опыта. С Юнайтед я выиграл, так как набрался опыта", — приводит слова португальца Sky Sports.
Поединок Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм состоится завтра, 4 декабря, в 21:30 по киевскому времени на Олд Траффорд.