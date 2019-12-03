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Моуриньо - о работе в МЮ: Это бесценный опыт для меня

Моуриньо - о работе в МЮ: Это бесценный опыт для меня
14:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящую встречу "шпор" со своим бывшим клубом Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящую встречу "шпор" со своим бывшим клубом Манчестер Юнайтед.

"Это закрытая глава для меня. Я покинул этот клуб около одного года назад. У меня было время, чтобы сделать выводы после своего периода пребывания там и подготовиться к следующему этапу карьеры".

"Манчестер Юнайтед для меня — это моя книга опыта, моя книга истории. Бесценный опыт, и хорошая практика. Как говорил мистер Мандела — вы никогда не проигрываете, вы учитесь и набираетесь опыта. С Юнайтед я выиграл, так как набрался опыта", — приводит слова португальца Sky Sports.

Поединок Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм состоится завтра, 4 декабря, в 21:30 по киевскому времени на Олд Траффорд.

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Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, МЮ, Новости футбола.
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