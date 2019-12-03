Миколенко избежал серьезной травмы

Новости спорта:Защитник «Динамо» вскоре вернется к полноценным тренировкам.

В матче УПЛ против «Олимпика» повреждение бедра получил защитника «Динамо» Виталий Миколенко, однако врачи клуба не диагностировали серьезных проблем у основного игрока киевлян.

«Никаких повреждений не обнаружено, у Миколенко мышечный спазм, который вызвал кратковременное защемление нерва. Возможно, уже через день-два Виталик вернется к тренировкам, сперва с тренером по физподготовке, а затем и в общую группу», - сказал врач клуба Леонид Миронов.

В 2019 году «Динамо» осталось сыграть с «Зарей», «Десной» и «Лугано».