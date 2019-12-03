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Англия сыграет с соперником Украины на Евро-2020

Англия сыграет с соперником Украины на Евро-2020
18:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборная Англии перед Евро-2020 проведет товарищеские матчи с Австрией и Румынией.

Сборная Англии перед Евро-2020 проведет товарищеские матчи против Австрии (2 июня) и Румынии (7 июня), информирует BBC. С австрийцами сборная Трех львов сыграет в Вене, место встречи с румынами выберут позже.

Также Англия проведет два товарищеских матча в марте. Известно, что 31 марта команда Гарета Саутгейта на Уэмбли встретится с Данией.

На чемпионате Европы-2020 Англия сыграет в группе D, где ее соперниками будут Хорватия и Чехия. Еще одна команда определится весной по итогам плей-офф Лиги Наций.

Яркие костюмы и образы на церемонии "Золотой мяч 2019" (Фото)

Австрия будет соперником Украины на Евро, команды сыграют в третьем туре. Также в группу к австрийцам и украинцам может попасть Румыния, если пробьется на чемпионат Европы, выиграв плей-офф Лиги Наций.

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Сборная Англии, Евро, Чемпионат Европы, Сборная Австрии, Евро-2020.
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