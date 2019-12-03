В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)

Новости спорта:По словам главного тренера россиян, он был бы рад встретиться с командой Шевченко на финише чемпионата Европы.

30 ноября состоялась жеребьевка Евро-2020, в ходе которой были сформированы составы групп. При этом заранее было известно, что команды Украины и России УЕФА постарается разводить до последнего. Команды не сыграют раньше четвертьфинала, но их встреча на чемпионате Европы вполне реальна.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную встречу с Украиной на Евро-2020.

- Есть вероятность, что Россия встретится с Украиной на Евро. Что будете чувствовать после того, как проиграете Украине?

– Во-первых, был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в полуфинале или финале...

Буду рад с ними встретиться, с друзьями своими, – сказал Черчесов.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе С (Нидерланды, Австрия, команда 4),, а Россия - в группе В (Дания, Бельгия, Финляндия).

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучших из занявших третьи места в своих квартетах.