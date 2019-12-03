Ракитич: Я еще могу быть полезен Барселоне

Новости спорта:Но хорват Иван Ракитич в Севилье о себе заявил.

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался о своем будущем, а также сказал несколько слов о Лионеле Месси, который вчера получил Золотой Мяч.

"Я ничего не знаю о моем будущем. Мне хочется играть и наслаждаться футболом. Я еще могу быть полезен "Барселоне". Также я бы хотел вернуться в "Севилью" однажды, эта команда становится лучше с каждым годом.

Месси? Если мы говорим о лучших футболистах, то он безусловно на первом месте. Он заслужил Золотой Мяч, он игрок, который единолично умеет менять ход матчей", - приводит слова полузащитника AS.

Ранее в трансфере Ракитича были заинтересованы "Атлетико", "Интер" и "Милан".