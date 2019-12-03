Караваев: Люблю делать голевые передачи

Латераль "Динамо" Александр Караваев рассказал о победе своей команды в матче 16-го тура УПЛ с "Олимпиком" (3:1), передает Футбольный формат.
– Не было сильно тяжело, потому что мы привыкли в таком графике работать. Конечно, было бы легче сыграть в понедельник, больше времени на восстановление, но этого тоже хватает, 72 часа на полное восстановление. Были готовы, знали, чего хотим.
– Тяжеловато выглядели в первом тайме.
– Возможно. Поле недостаточно быстрое, уже холод, не поливают. Нет той быстроты поля, от которой и футбол кажется немного быстрее. Скорость и все остальное присутствует.
– Ассистом доказал, что не только голы важны.
– Конечно, очень люблю. Всегда играл крайнего хавбека, отдавал голевые, люблю это делать. Мне очень приятно, приношу вклад в результат, радуюсь со всей командой.