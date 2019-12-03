Суд возобновил уголовное дело против фонда Лионеля Месси

Новости спорта:В Испании возобновили уголовное дело против благотворительного фонда Месси.

В Испании возобновили уголовное дело против благотворительного фонда нападающего Барселоны Лионеля Месси, информирует abc.es.

Судья Мария Тардон решила устроить допрос свидетеля Федерико Реттори, работавшего в фонде с 2012 по 2015 год. Реттори обвиняет Месси, а также отца, брата и знакомых футболиста в отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях, связанных с фондом.

По информации бывшего сотрудника, средства, передаваемые на социальные нужды, использовались в других целях. Также фонд Месси обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подписывая соглашения с зарубежными спонсорами, благодаря чему организация скрыла около 10 миллионов евро.

Вчера Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча. Ранее аргентинец выигрывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.