Ман Сити вернулся на второе место в АПЛ, обыграв Бернли (Фото, Видео)

Новости спорта:Габриэль Жезус

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал убедительную выездную победу над Бернли.

Дублем в составе Горожан отличился Габриэль Жезус, еще по голу забили Родри и Рияд Марез. Бернли в конце игры отыграл один мяч усилиями Робби Брэди.

Обзор матча:

Манчестер Сити набрал 32 очка и сравнялся с Лестером, но Лисы свой матч 15-го тура сыграют сегодня. Горожане вышли на второе место и отстают от Ливерпуля на восемь баллов (Красные сегодня сыграют с Эвертоном). Бернли с 18 очками на 11-м месте.

В субботу Манчестер Сити сыграет в дерби против Манчестер Юнайтед, Бернли отправится в гости к Тоттенхэму.