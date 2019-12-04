Карпаты могут прекратить свое существование?

Новости спорта:Руководство клуба Карпаты ищет пути оптимального выхода из ситуации.

Недавно львовские Карпаты написали официальное письмо к мэру Львова Андрею Садовому и городским депутатам, требуя на льготных условиях передать клубу территорию, прилегающую к стадиону Украины.

В письме, опубликованном на официальном сайте клуба, в частности, говорится о том, что Карпаты еще с 2006 года ждут передачи земельного участка возле стадиона Украины в долгосрочную аренду на льготных условиях.

Карпаты обратили внимание на то, что участок был обещан лично мэром Львовав Андреем Садовым, а у депутатского корпуса Львовского городского совета будет последний шанс спасти клуб.

«Не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, Карпаты прекратят свое существование», — говорится в заявлении клуба.

Вчера руководство клуба на одном из телеканалов искало пути оптимального выхода из ситуации.

Участники дискуссии в студии телеканала «Первый Западный» - исполнительный директор ФК «Карпаты» Ростислав Ящишин, директор по развитию инфраструктуры клуба Олег Солдатенко, спортивный журналист Иван Яремко, заместитель председателя Федерации футбола Львовской области Ростислав Заремба.

После 15 туров украинской Премьер-лиги Карпаты идут на 10-м месте.