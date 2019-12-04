У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)

Новости спорта:Как играет новичок Динамо Ибрагим Каргбо-младший.

Футбольный клуб "Динамо" заключил соглашение с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.

Это первый бельгиец в стане "бело-синих". Он подписал с "Динамо" контракт на 3,5 года. Каргбо-младший перешел на правах свободного агента.

Ибрагим Каргбо-младший успел сыграть пять матчей за юниорскую сборную Бельгии и даже отметился одним голом. Несмотря на юный возраст, в послужном списке уроженца Сьерра-Леоне уже есть такие клубы как "Беерхорст", "Ридинг", "Кристал Пэлас", "Руселаре" и "Льерс". С "Динамо" Каргбо, который играет на острие атаки, но также может действовать на фланге, подписал контракт на три с половиной года.

Как играет бельгийский форвард Ибрагим Каргбо-младший

Его отец - известный игрок сборной Сьерра-Леоне Ибрагим Каргбо.

Генеральный директор "Льерса" Йорик Торриль прокомментировал переход Ибрагима Каргбо-младшего в "Динамо".

"Ибрагиму нравилось играть в нашей команде. Не думаю, что его переход в "Динамо" – правильное решение, но за ниточки дергает его отец.

Да, он талантливый парень, но ему было бы лучше прогрессировать в нашем клубе. Надеюсь, однажды Ибраим возьмет карьеру в свои руки, и все с ним будет хорошо", – сказал Торриль.

Напомним, в распоряжении киевского Динамо есть такие форварды: Артем Беседин, Жерсон Родригес, Фран Соль.