Скачать
Среда, 04.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года
Джошуа - Руис: во сколько смотреть бой года

У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)

Смотрите фото (6)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
10:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Как играет новичок Динамо Ибрагим Каргбо-младший.

Футбольный клуб "Динамо" заключил соглашение с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.

Это первый бельгиец в стане "бело-синих". Он подписал с "Динамо" контракт на 3,5 года. Каргбо-младший перешел на правах свободного агента.

Ибрагим Каргбо-младший успел сыграть пять матчей за юниорскую сборную Бельгии и даже отметился одним голом. Несмотря на юный возраст, в послужном списке уроженца Сьерра-Леоне уже есть такие клубы как "Беерхорст", "Ридинг", "Кристал Пэлас", "Руселаре" и "Льерс". С "Динамо" Каргбо, который играет на острие атаки, но также может действовать на фланге, подписал контракт на три с половиной года.

Как играет бельгийский форвард Ибрагим Каргбо-младший

Его отец - известный игрок сборной Сьерра-Леоне Ибрагим Каргбо.

Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии

Генеральный директор "Льерса" Йорик Торриль прокомментировал переход Ибрагима Каргбо-младшего в "Динамо".

"Ибрагиму нравилось играть в нашей команде. Не думаю, что его переход в "Динамо" – правильное решение, но за ниточки дергает его отец.

Да, он талантливый парень, но ему было бы лучше прогрессировать в нашем клубе. Надеюсь, однажды Ибраим возьмет карьеру в свои руки, и все с ним будет хорошо", – сказал Торриль.

Напомним, в распоряжении киевского Динамо есть такие форварды: Артем Беседин, Жерсон Родригес, Фран Соль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Трансфер, УПЛ, Ибрагим Каргбо-младший.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
03 Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
04 Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды
05 Себастьян Феттель: Хэмилтон уже пилот Феррари
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь