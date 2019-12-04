Денисов рассказал, что будут транслировать на ТК "Футбол 3"

Новости спорта:Александр Денисов подробнее рассказал о том, чего следует ожидать от запуска телеканала Футбол 3.

Директор теканалов Футбол Александр Денисов подробнее рассказал о том, чего следует ожидать от запуска телеканала Футбол 3.

«Следующий год рассматриваем как год определенных вызовов. Меняется коньюктура рынка телевидения Украины и платного рынка. Хотим соответствовать европейской модели распространения контента», — рассказал Денисов на пресс-конференции, приуроченной презентации канала.

«Нельзя сказать, что канал Футбол 3 — это кардинально новый продукт, это продолжение нашей семейной традиции каналов Футбол. На новом канале будет часть контента, который есть на каналах Футбол 1/2, поскольку весь не может умещаться на двух каналах. Могу анонсировать, что будут новые лиги и турниры. Пока не могу их назвать, потому что нет печати на договорах. Но они будут обязательно. Эти лиги распределятся так, чтобы был соблюден определенный баланс».

«Когда заключались, контракты на трансляцию Евро, мы не знали, будет ли там играть сборная Украины — права мы покупали в 2017 году. Все оказалось идеально и для нас, и для Украины. Сборная классная, едет на Евро-2020. Мы делаем большую ставку на этот турнир, и для нас это вызов — как мы сможем показать и национальную команду страны, и сам турнир».

Ранее сообщалось, что телеканал Футбол 3 выйдет в эфир в январе следующего года.

На сегодняшний день ТК Футбол является официальным транслятором в Украине чемпионатов Украины, Италии, Германии, Испании, Франции и Бельгии, а также части матчей еврокубковых турниров и матчей чемпионата Европы 2020 года.