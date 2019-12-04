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Денисов рассказал, что будут транслировать на ТК "Футбол 3"

Денисов рассказал, что будут транслировать на ТК "Футбол 3"
12:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Денисов подробнее рассказал о том, чего следует ожидать от запуска телеканала Футбол 3.

Директор теканалов Футбол Александр Денисов подробнее рассказал о том, чего следует ожидать от запуска телеканала Футбол 3.

«Следующий год рассматриваем как год определенных вызовов. Меняется коньюктура рынка телевидения Украины и платного рынка. Хотим соответствовать европейской модели распространения контента», — рассказал Денисов на пресс-конференции, приуроченной презентации канала.

«Нельзя сказать, что канал Футбол 3 — это кардинально новый продукт, это продолжение нашей семейной традиции каналов Футбол. На новом канале будет часть контента, который есть на каналах Футбол 1/2, поскольку весь не может умещаться на двух каналах. Могу анонсировать, что будут новые лиги и турниры. Пока не могу их назвать, потому что нет печати на договорах. Но они будут обязательно. Эти лиги распределятся так, чтобы был соблюден определенный баланс».

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«Когда заключались, контракты на трансляцию Евро, мы не знали, будет ли там играть сборная Украины — права мы покупали в 2017 году. Все оказалось идеально и для нас, и для Украины. Сборная классная, едет на Евро-2020. Мы делаем большую ставку на этот турнир, и для нас это вызов — как мы сможем показать и национальную команду страны, и сам турнир».

Ранее сообщалось, что телеканал Футбол 3 выйдет в эфир в январе следующего года.

На сегодняшний день ТК Футбол является официальным транслятором в Украине чемпионатов Украины, Италии, Германии, Испании, Франции и Бельгии, а также части матчей еврокубковых турниров и матчей чемпионата Европы 2020 года.

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Футбол, Новости футбола, ТК Футбол, Александр Денисов.
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