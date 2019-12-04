Зидан поставил ультиматум руководству Реала

Новости спорта:Зинедин Зидан продолжает настаивать на необходимости подписания полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан продолжает настаивать на необходимости подписания полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает ESPN.

Но президент Галактикос Флорентино Перес не планирует переплачивать за француза, за которого манкунианцы запрашивают сумму более 120 миллионов фунтов (141,5 миллиона евро).

Главной альтернативой Погба в столице считают испанского полузащитника Наполи Фабиана Руиса, который предпололожительно обойдется Королевскому клубу в 80-100 миллионов фунтов (94-118 миллионов евро). Сам Руис готов предпочесть Реал другим претендентам, Барселоне и Манчестер Сити.

Также на Бернабеу рассматривают возможность подписания Кристиана Эриксена из Тоттенхэма и Донни ван де Беека из Аякса, хотя Зидану, по информации издания, не приходятся по душе обе кандидатуры.

Сообщалось, что Перес также заинтересован в приглашении в Реал нападающего лондонского Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

На сегодняшний день подопечные Зидана занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с лидирующей Барселоной.