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Месси сравнил себя с Роналду

Месси сравнил себя с Роналду
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси отметил, что он и Криштиану Роналду выполняют разные задачи на поле.

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился мнением о нападающем Ювентуса Криштиану Роналду.

"Кто лучше - я или Роналду? Не могу ответить на этот вопрос. Мы выполняем разные задачи на поле: он - забивает голы, а я занимаюсь выстраиванием игры".

Также аргентинец прокомментировал итоги вручения Золотого мяча.

Чтобы получить "Золотой мяч", ты должен провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Победа в еврокубке со своим клубом в большинстве случаев дает тебе дополнительные очки", - приводит слова аргентинца L'Equipe.

Президент Барселоны: У Месси будет еще много Золотых мячей

Напомним, что Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча, ставшим в его карьере шестым.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, ФК Ювентус, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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