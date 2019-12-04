Месси сравнил себя с Роналду

Новости спорта:Аргентинец Лионель Месси отметил, что он и Криштиану Роналду выполняют разные задачи на поле.

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился мнением о нападающем Ювентуса Криштиану Роналду.

"Кто лучше - я или Роналду? Не могу ответить на этот вопрос. Мы выполняем разные задачи на поле: он - забивает голы, а я занимаюсь выстраиванием игры".

Также аргентинец прокомментировал итоги вручения Золотого мяча.

Чтобы получить "Золотой мяч", ты должен провести невероятный сезон и выиграть Лигу чемпионов. Победа в еврокубке со своим клубом в большинстве случаев дает тебе дополнительные очки", - приводит слова аргентинца L'Equipe.

Напомним, что Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча, ставшим в его карьере шестым.